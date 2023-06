Em ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 3.195 gramas de hormônio masculino puro na aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. O produto, utilizado na produção de anabolizantes injetáveis, tem alto valor agregado, avaliado em R$ 1,5 milhão. O item foi encontrado no fundo falso de uma moto, com pacotes identificados como “pó de pérola”.

O piloto da moto foi preso em flagrante e responderá por contrabando. Esta não foi a única apreensão do final de semana. Os policiais flagraram uma mulher paraguaia com 25 pacotes de cigarros estrangeiros. Após uma consulta ao banco de dados, eles constataram que ela já tinha mais de 40 autuações, sendo 24 desde janeiro. Ela foi conduzida à Delegacia da Polícia Federal.

