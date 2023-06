28 mil imagens de Santo Antônio são distribuídas em 22 toneladas de bolo

Quem quer casar mas ainda não recebeu o pedido pode ir atrás de uma das 28 mil imagens de Santo Antônio, distribuídas em 22 toneladas do bolo de doce de leite vendidas pela Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, que fica na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. A celebração em homenagem ao santo casamenteiro acontece até esta terça-feira, dia 13 de junho. Desde o fim de maio, os voluntários trabalham na produção de 500 a 600 massas por dia.

Os bastidores envolvem 75 participantes, que ao longo de pouco mais de duas semanas trabalham com 32.400 ovos, 3000 quilos de farinha, 2.700 quilos de açúcar e 4.300 quilos de doce de leite. Neste ano, a festa se aproxima das três décadas, comemorando a 29a edição.

Em meio às vendas, a Paróquia promove a tradicional Trezena de Santo Antônio, treze dias de oração sobre Santo Antônio, com uma nova temática por dia.

Cada fatia de bolo custa R$ 10. A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões fica na Praça Rui Barbosa, número 149.

