Bacon vegano: produtores de Curitiba garantem sabor idêntico ao porco

Um grupo de estudantes da Universidade Positivo, em Curitiba, apostou em um procedimento inédito para criar um bacon vegano. Com sabor que promete ser igual ao da proteína suína, a “carne” é desenvolvida a partir de fungos. A receita envolve o micélio e os cogumelos, que são a estrutura do corpo de um fungo e a frutificação dele, respectivamente.

“Nós tínhamos um fascínio pela micologia, que é o estudo dos fungos. Após algumas reuniões, decidimos investir no ramo alimentício e apostar nos fungos como uma alternativa para o consumo de carne” relata o engenheiro de bioprocessos e biotecnologia, Matheus Perotti, um dos idealizadores do projeto.

A técnica estimula o crescimento da estrutura do corpo do fungo, que já é utilizada em outros mercados, como o farmacêutico, o têxtil e o da construção civil. Em um laboratório de garagem surgiu a Hyph – Proteínas Alternativas.

“É como se, no reino vegetal, estivéssemos usando os galhos de uma árvores ao invés da fruta. Os próximos passos são lapidar o processo de produção do micélio aéreo, permitindo o escalonamento industrial, e viabilizar economicamente a produção”, diz Matheus.

A recém-formada empresa recebeu um aporte do Programa Centelha, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que será utilizado para investir em equipamentos de segurança alimentar. O grupo já testou nas estufas cogumelos culinários fáceis de encontrar no varejo, como shitake e shimeji, mas ainda busca a espécie ideal para transformar em bacon. A proposta é que o produto entre no mercado até 2025.

