Orientado por profissionais do Sistema Único de Saúde, um curitibano perdeu 26kg. Tudo começou em junho de 2021, quando Juliano Cadena, na época com 33 anos, foi convocado antecipadamente para receber a vacina contra a Covid-19. Fora do critério de idade, ele foi incluído no grupo das comorbidades porque pesava 140 kg.

Após a imunização na Unidade de Saúde Menonitas, do Boqueirão, Juliano foi abordado pela equipe de saúde, que pediu uma série de exames laboratoriais, consulta com nutricionista e orientações de atividade física. Esta foi a primeira vez em que ele fez uma consulta na vida adulta.

“Eu nunca tinha feito exames de sangue e achava que o fato de ser gordo não afetava minha saúde”, relata.

Os exames de sangue refletiam a saúde de uma pessoa de 70 anos. Juliano foi alertado que se não mudasse de hábitos poderia infartar aos 40 e perder a convivência com a esposa e com os filhos.

“Minha esposa estava grávida da nossa segunda filha. Sou provedor da minha família, eu precisava me cuidar para acompanhar o crescimento dela e do irmão mais velho”, conta.

Com a ajuda dos profissionais, ele começou o tratamento para o controle da diabetes com medicamentos fornecidos pela Prefeitura. Ao mesmo tempo, preparou a reeducação alimentar e a rotina de exercícios. Ao longo de dois anos, ele perdeu 26 kg. Atualmente, Juliano frequenta a academia três vezes por semana, com média de 40 minutos a uma hora de exercícios.

Desde 1991, a Secretaria Municipal da Saúde faz a avaliação nutricional de usuários das unidades básicas. Entre os anos de 2001 e 2022, os casos de obesidade passaram de 17% para 37% da população curitibana.

