Tempo virou: frente fria traz chuva volumosa e frio para Curitiba

A chegada de uma frente fria traz temporais ao Paraná, a partir deste domingo (11). A expectativa é de chuva volumosa, principalmente na capital, na região metropolitana e no Litoral, ao longo de toda a semana, de acordo com o Simepar. A Serra do Mar tem acumulado previsto de até 150 milímetros nos próximos dias, o que pode causar deslizamentos e alagamentos na região.

LEIA TAMBÉM:

>> Apreensão milionária de “pó de pérola”: ação é bem sucedida em Foz do Iguaçu

>> Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba

Em Curitiba, além da chuva prevista para toda a semana, a amplitude térmica é pouco significativa. A partir de segunda-feira (12), a mínima se mantém em 9°C até quarta-feira (14). As máximas variam de 10°C a 12°C, acompanhadas de tempo nublado e chuvoso

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!