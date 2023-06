Ataque em Cambé: mais um suspeito de envolvimento em atentado em colégio é preso

Um homem de 39 anos, morador de Rolândia, na região norte do Paraná, foi preso na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp/PR), ele é suspeito de estar envolvido no ataque ao Colégio Professora Helena Kolody, em Cambé, ocorrido na última segunda-feira (19), que vitimou o casal de estudantes Karoline Verri Alves, 17 anos e Luan Augusto, de 16.

Durante as investigações também foram presos um homem de 35 anos e um homem de 21 anos, ambos de Rolândia, e um jovem de 18 anos em Gravatá, no estado de Pernambuco. Além deles, o autor dos disparos, que havia sido detido no dia 19, foi encontrado morto alguns dias depois na Casa de Custódia, em Londrina (PR).



As investigações seguem em andamento. Segundo a Sesp, assim que o inquérito for concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai apresentar a dinâmica dos fatos e o motivo das prisões.

