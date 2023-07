Três suspeitos de participação no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no dia 19 de junho passado se tornaram réus e devem responder por homicídios duplamente qualificados por motivo torpe e por dificultarem a defesa das vítimas.

LEIA MAIS – Vídeo! Instituto de Curitiba sonha em ter sede própria para ajudar quem perdeu o cabelo por doença

A decisão foi tomada pela Justiça após acatar denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná.

Os homens estão presos e são suspeitos de participação no ataque que resultou nas mortes de dois estudantes, Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, de 16, que eram namorados.

As penas de cada um dos acusados podem chegar a 30 anos de reclusão.

Os denunciados estão presos preventivamente nos presídios de Pinhais (PR), Vitória de Santo Antão (PE) e Santo André (SP).

LEIA TAMBÉM:

>>>Tudo sobre o ataque em Cambé

>> Ataque em Cambé: Arquidiocese avalia processo para santificar Karoline e Luan

>> Colégio em Cambé onde alunos foram mortos retoma aulas

>> Vídeo! Repórter e avô de vítima de ataque em Cambé choram ao vivo

Para o MP, os agora réus teriam instigado e dado auxílio ao atirador, um jovem de 21 anos que foi encontrado morto na cela onde estava preso na Casa de Custódia de Londrina, um dia após o crime.

Ao todo as investigações apontaram seis suspeitos: o autor e outros cinco que teriam auxiliado na articulação, incentivo ao caso e no fornecimento de armas e munições.

Dia 19/6 (manhã): Ex-aluno de 21 anos entra no Colégio Estadual Professora Helena Kolody e atira contra dois alunos. Estudante de 17 anos morre na hora e adolescente de 16 anos fica em estado grave.

Dia 19/6 (manhã e tarde): Executor dos tiros é preso em flagrante. Outro jovem de 21 anos é detido horas depois do crime.

Dia 19/6 (entre a madrugada e a manhã do dia 20): Adolescente de 16 anos atingido a tiros morre no hospital.

Dia 20/6: Responsável pelos disparos é encontrado morto na cela em que estava preso, na Casa de Custódia de Londrina.

Dia 21/6: Jovem de 18 anos suspeito de envolvimento com o crime é preso na cidade de Gravatá, em Pernambuco.

Dia 23/6: Homem de 35 anos é preso em Rolândia, suspeito de também ter envolvimento no caso.

Dia 26/6: Quinto suspeito de participação no ataque é preso, novamente em Rolândia

Dia 28/6: polícia do Paraná concede coletiva de imprensa para expor detalhes da investigação.

Dia 10/7: Sexto suspeito de envolvimento é preso em Santo André (SP)

Dia 13/07: Três suspeitos são denunciados pelo Ministério Público do Paraná

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!