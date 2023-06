Ataque em escola de Cambé foi planejado por quatro anos; polícia revela motivação

Com o envolvimento de um mentor intelectual, o jovem de 21 anos responsável pela morte de dois adolescentes dentro de um colégio na cidade de Cambé (PR), na última semana, começou a planejar o crime quatro anos atrás. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta quarta-feira (28).

O responsável pela execução dos tiros estudou no Colégio Estadual Helena Kolody do segundo ao sétimo ano. “Durante esse tempo, nas palavras dele, sofreu bullying de colegas mais velhos. Passaram-se nove anos e, segundo ele, esse bullying deixou nele um trauma e, há quatro anos, passou a arquitetar ataque a essa unidade escolar específica. Na mente dele, era uma vingança pelo que ele sofrera. Por quatro anos, a cabeça dele arquitetou o que fazer”, afirmou o delegado-chefe de Londrina, Fernando Amarantino Ribeiro.

As investigações e depoimentos colhidos apontaram que o responsável pelos disparos pensou em usar um artefato explosivo para cometer o crime. “Era uma forma de desviar o foco da polícia enquanto praticava o atentado. Ele chegou a produzir uma bomba de fabricação caseira, mas devido ao baixo resultado alcançado, não investiu nesse plano. Já havia arquitetado esse plano em três outras oportunidades – havia marcado para fazer o atentado, inclusive no dia 20 de abril”, declarou o delegado-chefe de Londrina.

“Ele conta de uma forma muito lúcida, consciente e concatenada esses fatos e tudo que foi perguntado pela Polícia Civil”, diz o Delegado-chefe de Londrina, Fernando Amarantino Ribeiro, sobre o depoimento do responsável pelo crime.

Em maio, o jovem de 21 anos já havia ido até o colégio para fazer um levantamento do local. “Ele já conhecia bem o colégio, mas fazia nove anos que não ia lá. Foi até lá com o mesmo pretexto (obter cópia de documentos escolares), fez o mesmo percurso que repetiu agora em junho”, detalhou Amarantino Ribeiro. O rapaz testou previamente as armas que usaria no dia do crime.

Participação no crime dos outros suspeitos detidos pela polícia

O ex-aluno responsável pelo assassinato dos dois estudantes dentro do colégio informou a conhecidos sobre a data que cometeria o crime. “Aquele colega que ia ser preso (no mesmo dia) sabia que o ataque ia ser feito na segunda-feira. Outros foram ouvidos como testemunhas. O adolescente conduzido à delegacia (no dia do crime) foi ouvido e liberado porque, embora tenha gravado um vídeo, não era partícipe do ataque, porque o jovem matador já tinha feito diversos vídeos falando que ia matar. A mente dele era para praticar esse tipo de atentado”, explicou o delegado.

Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Foto: Reprodução/RPC

Além da prisão em flagrante do responsável pelos disparos, possível depois da contenção inicial do jovem por um cidadão que ouviu o barulho dos tiros e entrou na escola, no mesmo dia do crime, a polícia prendeu outro jovem de 21 anos. Ele seria amigo do atirador, também morador de Rolândia e, de acordo com a polícia, se mostra envolvido com auxílio material do delito e por instigar o executor ao plano.

Outro jovem, de 18 anos, preso dias depois em Pernambuco, é considerado o autor intelectual do ataque. Junto com o atirador agressor, é responsável por planejar, arquitetar e trocar mensagens para a prática do crime. Há, ainda, outros jovens com prisão temporária decretada, responsáveis pela venda da arma e munições usadas no ataque à escola. De acordo com a equipe de investigação, eles estão elencados em uma investigação separada, porque, até esse momento, a polícia apurou que eles não tinham ciência de que seriam usados para cometer o crime. O inquérito policial sobre o ataque à escola de Cambé será remetido ao Poder Judiciário.

A reportagem continua acompanhando o detalhamento das informações, fornecido pela polícia, na 10ª Subdivisão de Delegacia de Policia Civil.

Karoline e Luan, vítimas do atirador de Cambé. Foto: reprodução / redes sociais.

Cronologia do caso

Dia 19/6 (manhã): Ex-aluno de 21 anos entra no Colégio Estadual Professora Helena Kolody e atira contra dois alunos. Estudante de 17 anos morre na hora e adolescente de 16 anos fica em estado grave.

Dia 19/6 (manhã e tarde): Executor dos tiros é preso em flagrante. Outro jovem de 21 anos é detido horas depois do crime.

Dia 19/6 (entre a madrugada e a manhã do dia 20): Adolescente de 16 anos atingido a tiros morre no hospital.

Dia 20/6: Responsável pelos disparos é encontrado morto na cela em que estava preso, na Casa de Custódia de Londrina.

Dia 21/6: Jovem de 18 anos suspeito de envolvimento com o crime é preso na cidade de Gravatá, em Pernambuco.

Dia 23/6: Homem de 35 anos é preso em Rolândia, suspeito de também ter envolvimento no caso.

Dia 26/6: Quinto suspeito de participação no ataque é preso, novamente em Rolândia

