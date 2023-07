Ataque em Cambé: Ministério Público denuncia três por participação em crime

Novidades do caso

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra três pessoas investigadas por participar dos atos criminosos do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, Norte Central do Estado. O atentado, que aconteceu no dia 19 de junho, resultou na morte de dois estudantes.

Os denunciados responderão pela prática de dois homicídios duplamente qualificados, por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. As penas previstas são de 12 a 30 anos de reclusão para cada um dos crimes. Os três denunciados já estão presos preventivamente – um em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, outro em Vitória de Santo Antão-PE, e também em Santo André, interior de São Paulo.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados instigaram e auxiliaram o executor dos homicídios – que morreu na prisão pouco tempo depois de ser preso. Os denunciados influenciaram o executor usando principalmente as redes sociais e aplicativos de mensagens.

Relembre o caso

Uma estudante de 16 anos morreu e outro de rapaz de 16 ficou gravemente ferido após um ataque de no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná. O ataque foi feito por um ex-aluno da instituição, de 21 anos, que foi preso pela Polícia Militar.

O rapaz entrou no local para solicitar documentos de histórico escolar e efetuou vários disparos de arma de fogo, aparentemente sem alvo definido. A correria foi muito grande e viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias foram até o local preparados para dar atendimento às vítimas.

Karoline Verri Alves foi baleada na escola e morreu na hora. Luan Augusto, que era namorado de Karoline, foi socorrido em estado grave mas acabou morrendo um dia depois do ataque. Os dois estavam brincando numa mesa de pingue pongue quando foram surpreendidos pelo atirador.

O responsável pelo assassinato dos dois jovens foi encontrado morto na casa de custódia de Londrina, onde ele estava preso desde o crime. A informação da morte do assassino foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp).

