Com nove anos de fundação, o Instituto Atitude na Cabeça, com sede em Curitiba, comprovou que qualquer forma de doação é sempre bem-vinda. Especializada em receber cabelos e fazer perucas, o sonho dos proprietários é conseguir uma sede própria para ajudar ainda mais. Exemplo de amor e paixão, o Atitude na Cabeça abraça mulheres e homens que estão em dificuldades, seja por doença ou acidentes.

O Instituto começou em 2014 com a Suely Maria Baldan e o esposo Rafael. Donos de brechós há mais de 20 anos, o casal se acostumou a receber itens de doação. No entanto, um pedido chamou a atenção da Suely, que teve dificuldade para conseguir o produto.

