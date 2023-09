No primeiro dia da operação de reforço do patrulhamento preventivo na região central de Curitiba, a Guarda Municipal obteve resultados expressivos, realizando a prisão de cinco pessoas, sendo que quatro deles eram foragidos da justiça. Foram registrados 13 atendimentos à população durante o dia.

A ação resultou na prisão em flagrante de um homem que tentava roubar uma correntinha de uma pedestre na Rua Desembargador Westphalen. Na Rua XV de Novembro, em frente à Confeitaria das Famílias, outro homem foi detido após roubar um celular.

+ Leia mais: “Oitentões” dão exemplo e são orgulho na empresa em que trabalham em Curitiba

A Tribuna tem feito uma série de denúncias sobre a situação de insegurança no Centro de Curitiba. Veja abaixo algumas das matérias feitas nas últimas semanas, que culminaram no aumento do policiamento no Centro.

> Enxurrada de reclamações! Curitibanos cobram melhorias urgentes para o Centro

> Nem São Francisco SALVA? Moradores de bairro histórico de Curitiba pedem Socorro; Vídeo!

> Desabafo de empresária expõe problema crônico do Centro de Curitiba

> Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela?

> Clientes e funcionários de mercearia tradicional de Curitiba sofrem ameaças

> Placa histórica de bronze de tradicional confeitaria de Curitiba é furtada; Vídeo!

Durante uma das prisões, um dos guardas ficou ferido depois que o criminoso resistiu à abordagem. Ele está se recuperando bem. A atuação da Guarda Municipal foi aprovada pela população que passava pelo calçadão da Rua XV.

A operação foi lançada nesta quinta-feira (14) para proporcionar maior segurança aos cidadãos que transitam pela região central e intensificar a atuação nos equipamentos da Prefeitura.

+ Veja mais: Rua perto do Parque Barigui vira sem saída e complica a vida de moradores; “Um caos”

“Estamos comprometidos em proporcionar tranquilidade aos cidadãos curitibanos, e essa ação mostra que estamos cumprindo nosso objetivo. Trabalharemos de forma contínua e em colaboração com a Polícia Militar para manter a segurança em nossa cidade”, comentou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

Diferentes equipes do Núcleo Operacional da Guarda Municipal da Regional Matriz se revezarão nesse reforço semanalmente até o início de novembro, com o apoio dos demais núcleos da corporação. Estrategicamente, os guardas municipais atuarão nos locais com maior vulnerabilidade e histórico de ocorrências, mantendo no foco a prevenção em áreas de maior incidência criminal.

+ Viu essa? Mega-loja de artigos importados e utilidades domésticas abre na Rua XV

“Essa operação ocorrerá em alguns dias da semana com maior índice de ocorrências, duas vezes por dia, complementando nosso trabalho diário. Não deixaremos de cumprir nossas obrigações habituais e ajustaremos nosso planejamento para a temporada de Natal, quando tradicionalmente a Guarda reforça o efetivo nas regiões com maior movimento comercial”, explicou o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, Carlos Celso dos Santos Junior.

Você já viu essas??

Anos de obras! Greca atualiza obras em trevo caótico de Curitiba e crava: “fica pronta até… Tudo errado! “Fisioterapeuta” de araque é presa em operação contra diplomas falsos VÍDEO!! FLAGRA!!! Bairro histórico de Curitiba é só problema: briga, droga e confusão!