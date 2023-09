No início do ano, a rua Pedro Foltran, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, virou uma via sem saída, causando descontentamento para moradores e surpresa para motoristas que estavam acostumados com a rota. A rua fica perto do Parque Barigui, um dos principais pontos turísticos da cidade, e a mudança aconteceu na esquina com a rua Lúcio Raseira.

O morador Daniel Cuman relata que há alguns meses a prefeitura de Curitiba iniciou algumas reformas na região e nesse pacote de obras aconteceu o fechamento da rua Pedro Foltran.

A transformação da via em uma rua sem saída incomodou o morador, pois ele não percebeu nenhum benefício na mudança. Pelo contrário, de acordo com ele, o acesso dos moradores ficou mais difícil e o trânsito se tornou ainda pior.

“O trancamento dessa rua não foi utilizado. A prefeitura simplesmente fechou a rua e não conversou com nenhum dos moradores. E agora está atrapalhando a vida de todo mundo. O trânsito ao redor continua caótico”, reclama.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Ele cita que algumas reformas foram positivas, como a obra na rua Julia Wanderley. “A Júlia Wanderley recebeu uma atenção especial, realmente foi feita uma reforma pesada. Foi trocado todo o asfalto e instalado paver. Ficou uma rua bem bonita, os moradores estão satisfeitos. Agora a Pedro Foltran foi trancada, deixada à míngua. Simplesmente foi feita uma calçada. O serviço foi feito de forma bem simples”, desabafa.

Agora que a rua virou sem saída, Cuman explica que os motoristas que querem acessar o trecho ou os moradores que desejam sair de casa precisam fazer uma volta gigantesca. “As vezes temos que chegar próximo ao Parque Barigui e fim de semana vira um caos porque lá vive lotado”.

O morador comenta que abriu diversos protocolos de reclamação pela Central de Atendimento 156, da prefeitura de Curitiba, mas afirma que só recebeu repostas superficiais. Ele também questiona se de fato o fechamento da via tinha o objetivo de auxiliar os pedestres.

“Se o objetivo fosse prevalecer o pedestre, mas nem tem faixa de pedestre. A dificuldade para atravessar a via continua a mesma porque não tem semáforo ali. Ou [está] até pior, porque a impressão que dá é que o movimento até piorou”, garante.

Cuman diz que em uma das reclamações para a prefeitura sugeriu fazer uma guia rebaixada na rua, pois dessa forma os carros ainda poderiam passar e os pedestres também seriam beneficiados. Ele comenta que viu isso sendo feito em uma via do bairro.

E aí, prefeitura?

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) relata que o fechamento da rua Pedro Foltran faz parte de um projeto maior de correção geométrica e de calçadão para pedestres. Além da Setran, o projeto também possui o envolvimento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

A prefeitura alega que a intervenção aconteceu no início do ano e atendeu uma solicitação de moradores da região. De acordo com a Setran, a ação foi realizada porque o trecho apresentava diversos problemas viários e as reclamações de usuários eram constantes por conta de conflitos no trânsito, riscos de acidentes e insegurança para os pedestres.

