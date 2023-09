Greca atualiza obras no Trevo do Atuba na Linha Verde e garante: fica pronto em 2024

O prefeito Rafael Greca escreveu em seu perfil nas redes sociais que o trevo do Atuba, em Curitiba, vai estar pronto até 2024, ano em que ele finaliza seu mandato. O ponto localizado no trecho norte da Linha Verde é considerado um dos mais complexos da obra, que deveria ter sido entregue em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2024.

LEIA MAIS – Curitiba teve rajadas de vento maiores de 50 km/h e queda de árvores durante temporal; Vem mais chuva?

Na postagem, Greca colocou fotos aéreas do local, nas quais é possível ver um enorme canteiro com máquinas pesadas e veículos transitando nas proximidades. “Nossas obras estão com cronograma em dia. Tudo ficará pronto ainda neste meu mandato, para o bem de Curitiba e da Região Metropolitana. Fotos de ontem (13)”, descreveu o prefeito.

VIU ESSA? Analista, juiz e empresário ganham prêmios do programa Nota Curitibana

Nos comentários, a publicação dividiu opiniões. Alguns elogiaram a obra e outros reclamaram do atraso. “Pela primeira vez em 20 anos se vê o acabamento da obra. Antes pareciam ruínas e destroços. Parabéns, prefeito!”, disse um internauta. “Parabéns, agora podemos ter ideia do grande projeto que só vai valorizar nossa cidade. Até o término, muita paciência pois ficará muito bom. Prefeito Rafael Greca não esquece depois das ruas do entorno que estão acabadas”, comentou outro. “Parei de ler quando o prefeito fala em cronograma em dia. Uma obra que deveria ter acabado antes da Copa de 2014, mas parabéns prefeito, por continuar e ser o responsável pelo término dessa novela”, escreveu outro morador da capital.

VIU ESSA? Nem São Francisco SALVA? Moradores de bairro histórico de Curitiba pedem Socorro; Vídeo!

Histórico de Obras

Trevo do Atuba, em Curitiba. Foto: Reprodução/Facebook/Rafael Greca

De acordo com a prefeitura, os trabalhos no Lote 4.1 são os mais complexos do trecho norte da Linha Verde. Eles incluem diversas trincheiras e alças de acesso, terraplanagem, pavimentação, drenagem, paisagismo, obras complementares, sinalização viária, relocação de postes de energia, semaforização e acessibilidade.

LEIA MAIS – Tudo sobre as obras na Linha Verde em Curitiba

“Não há na história de Curitiba, nos seus 330 anos, uma obra dessa magnitude e feita com empenho e muita eficiência. A Linha Verde é um importante corredor de transporte coletivo e com as obras em andamento, teremos uma cidade mais moderna, mais conectada e mais desenvolvida para todos”, disse Greca.

O atraso na entrega da obra gerou multas às empresas responsáveis pelos trabalhos. Em meados de fevereiro, a Prefeitura de Curitiba aplicou uma série de sanções ao Consórcio Estação Solar que, somadas, chegam próximas dos R$ 2 milhões. Vale lembrar que o consórcio assumiu as obras em 2019, após as antecessoras não terem conseguido progredir na construção do trecho, considerado pela administração municipal como o mais complexo da Linha Verde Norte. Porém, em 2021, o contrato com a Prefeitura foi rompido. Em agosto de 2022, uma nova contratação foi feita por parte da administração municipal.

LEIA AINDA – PM, PRF, GM? Você sabe para quem ligar se acontecer um acidente na Linha Verde?

Iniciada em setembro do ano passado, a obra está sendo executada pelo consórcio TC-Linha Verde, vencedor da licitação realizada em 2022 e formado pelas empresas Compasa Ltda e TCE Engenharia Ltda. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2024.

A obra está sendo realizada com recursos repassados pela Caixa Econômica Federal, com a coordenação e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba