Desde o início de 2023, a Guarda Municipal de Curitiba é a responsável pelo atendimento de acidentes no trecho urbano da Linha Verde (BR-476). Os condutores que necessitarem do serviço, devem ligar para o telefone de emergência 153.

Antes, o canal de emergência era apenas o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o gerente do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal (GTran), supervisor Edison Bretas Junior, quem ligar para a PRF não deixará de ser atendido.

+ Leia mais: Preço do leite em Curitiba; Saiba onde está mais barato nesta segunda-feira

“Existe uma comunicação entre as nossas centrais para que o atendimento seja direcionado à Guarda Municipal no trecho urbano. No entanto, é interessante que o usuário conheça nosso canal de emergência direto, até para que haja maior agilidade neste atendimento”, esclarece o supervisor.

Segundo Bretas, desde que assumiu o trecho, a GM registrou o atendimento de 158 acidentes com vítimas, dentre eles, seis óbitos.

Em caso de acidentes sem feridos, em que não haja comprometimento da via ou registro de embriaguez ao volante, orienta-se que o cidadão faça a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) de forma online, sem necessidade de acionamento da corporação.

Acordo com a prefeitura

Graças a um Acordo Técnico (ACT) entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Prefeitura de Curitiba, a Guarda Municipal é responsável pelo atendimento de acidentes e pela fiscalização de trânsito nos 22 km de trecho urbano da Linha Verde (BR-476), que é uma rodovia federal. A ação é inédita no país.

+ Viu essa? Vazamento de gás na fábrica de bebida tradicional de Curitiba preocupa vizinhança

Para isso, os guardas municipais foram capacitados pela PRF. No fim do ano passado e janeiro deste ano, os atendimentos tiveram início de forma conjunta, em operações assistidas. Em fevereiro, a GM de Curitiba assumiu o atendimento no trecho.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!