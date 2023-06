Um vazamento de amônia que durou cerca de 20 minutos, na noite de domingo (11), na fábrica da Cini Bebidas, causou preocupação aos moradores que residem próximo da empresa localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um funcionário teria passado mal devido ao nervosismo provocado pela ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores do bairro Afonso Pena sentiram um forte cheiro e ardência nos olhos. Com a equipe dos Bombeiros na fábrica, foi fechada uma válvula a fim de evitar o vazamento.

A tenente Renata Zanetti, reforça que as pessoas devem procurar atendimento médico caso venham a se sentir mal depois de inalar o gás “A pessoa que inala grandes concentrações pode ter algumas complicações respiratórias, alergia na pele e náuseas. O gás dissipou rápido, e se alguém se sentir mal, procure uma UPA”, disse a tenente.

E aí, Cini?

A Cini Refrigerantes ainda não se pronunciou sobre o vazamento.

Gasosas que são sucesso em Curitiba

Recentemente a Tribuna visitou a fábrica da Cini em São José Dos Pinhais. Os refrigerantes Cini de framboesa, wimi ou gengibirra, entre outros sabores da marca, passaram de geração em geração, e a gasosa transformou-se em um daqueles produtos que o curitibano faz questão de servir e falar que é da terrinha. Você sabe como que funciona a fábrica da Cini? Veja aqui!

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!