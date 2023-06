Item essencial na mesa do curitibano, ainda mais nesse frio com a aproximação de uma massa de ar polar na região de Curitiba, o preço do leite é sempre um desafio na hora de fazer a compra no mercado. Pensando em te ajudar a economizar, a Tribuna fez um levantamento para que você confira onde que o produto está com o preço mais barato nas últimas horas.

Os preços variam bastante em Curitiba e se você for comprar fique atento às condições do leite, como validade, embalagem, etc. Na pesquisa abaixo, o preço do leite integral em Curitiba.

Preço do leite em Curitiba

Caso você não consiga acessar a tabela, acesse por este link

