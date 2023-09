O temporal que atingiu Curitiba na noite desta quarta-feira causou estrados em algumas regiões da cidade. Houve rajadas de 51,5 km por hora e queda de árvores e galhos pela cidade. Segundo o Simepar, Curitiba teve 12 milímetros de chuva acumulada segundo pluviômetro do bairro Boa Vista. Ninguém ficou ferido.

Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Curitiba, foram registradas na central 156 da prefeitura de Curitiba, 07 solicitações de quedas de galhos com bloqueios de vias, nos bairros: Jardim das Américas, Jardim Social, Jardim Botânico, Boa Vista, Tarumã e Água Verde.

Além destas ocorrências, foi atendida ainda uma queda de árvore no Bairro Alto, segundo a Central de Operações da Guarda Municipal de Curitiba.

Problemas com o temporal?

A prefeitura de Curitiba ressalta que moradores que tiverem problemas com a chuva devem acionar canais de atendimento as emergências são os telefones 199 (Defesa Civil, 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar Curitiba terá mais chuva nesta quinta-feira. A previsão do tempo para Curitiba indica 1,5 milímetro. A partir desta quinta-feira o tempo volta a esquentar em Curitiba, com máxima chegando aos 32ºC no fim de semana.

