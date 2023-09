O 58º sorteio do programa Nota Curitibana rendeu prêmios caprichados para três moradores de Curitiba, nesta quarta-feira (14). O maior prêmio, de R$ 50 mil, saiu para o analista financeiro Ederson Engel, morador do Bairro Alto. Além disso, foram sorteados ainda R$ 20 mil que saiu para o juiz Marcelo Wallbach Silva, morador do São Braz; e o de R$ 10 mil para o empresário Paulino Heitor Mexia Júnior, que mora em Maringá.

Segundo a prefeitura de Curitiba, lançado em 2018, o programa acaba de atingir, com essa premiação, a marca de R$ 15,02 milhões em prêmios distribuídos. “Quero agradecer os premiados que fazem o bem por Curitiba, ao pedir CPF na Nota, e para a sociedade ao indicar entidades que fazem trabalho social”, disse Rafael Greca na entrega dos prêmios.

Entidades premiadas

Também foram premiados o grupo Dignidade-Pela Cidadania LGBTI+ e o Asilo São Vicente de Paulo, cada um com R$ 25 mil; a Escola de Educação Especial São Francisco de Assis e a Associação Paranaense de Apoio a Criança com Câncer (APACN), com R$ 10 mil cada; e a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e Hospital Erasto Gaertner, que receberam R$ 5 mil cada.

As entidades premiadas foram indicadas pelos participantes ganhadores desta edição do prêmio.

Como participar do Nota Curitibana?

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

