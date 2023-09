Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, denunciou um professor de uma escola municipal por estupro de vulnerável, supostamente cometido reiteradamente contra diversas meninas ao longo deste ano.

Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal (especialmente toques indevidos e beijos) teriam sido cometidos contra diversas vítimas entre nove e onze anos de idade, alunas do denunciado.

A denúncia já foi recebida pela Vara Criminal de Campo Largo, que decretou a prisão preventiva do réu, a pedido do MPPR. Em caso de condenação, a pena prevista no Código Penal é de reclusão de 8 a 15 anos, que pode ser aumentada em até dois terços por tratar-se de crime continuado.

O processo tramita sob sigilo por envolver crianças.

