O supervisor de TI de 31 anos R.W. é o 41º milionário da história do programa Nota Paraná. O novo ganhador gastou cerca de R$ 1 mil em cinco compras durante o mês de maio e foi contemplado no sorteio deste mês. O cheque simbólico do prêmio foi entregue nesta terça-feira (12), em Curitiba, pelo secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Júnior. O nome completo do ganhador não foi revelado pela organização do Nota Paraná.

“Estou muito feliz com esse prêmio, é um grande passo na minha caminhada rumo à liberdade financeira. Sou muito grato por ter sido agraciado com esse valor”, destacou o ganhador.

Morador da Cidade Industrial de Curitiba, ele conta que sempre coloca CPF nas notas fiscais – e agora pretende investir o valor do prêmio em aplicações financeiras. “Na hora em que entraram em contato comigo para avisar do prêmio, demorei a acreditar. Mas acessei o aplicativo do Nota Paraná e vi que era eu mesmo”, conta.

+Leia mais! Cobra cai de árvore e causa tumulto em ponto de ônibus lotado em Curitiba

Outros ganhadores do Nota Paraná!

O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para uma moradora de Guarapuava, enquanto o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, saiu para uma consumidora de Araucária. Além desses, 10 consumidores de sete municípios foram sorteados para os prêmios de R$ 10 mil. Os ganhadores destes prêmios são das seguintes cidades: (Curitiba, Maringá, Foz de Iguaçu, Umuarama, Nova Esperança, Pato Bragado e Rolândia.

Outras 15 mil pessoas receberam o valor de R$ 50, e 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100. Adicionalmente, 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada. Todas as outras instituições participantes do Nota Paraná receberam, no mínimo, R$ 100.

O Nota Paraná tem como propósito reembolsar parte do ICMS pago em compras no comércio varejista paranaense e também premiar mensalmente contribuintes cadastrados no programa e que inserem o CPF na nota. Para verificar se possui bilhetes premiados basta acessar seu cadastro no site ou no aplicativo do Nota Paraná.

Como participar do Nota Paraná?

Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba