Inaugurou no início dessa semana no Calçadão da Rua XV de Novembro, no coração de Curitiba, uma nova opção em lojas de departamentos. O Bazar do Sul ocupa o imóvel histórico em localização nobre no Centro da cidade e futuramente, dizem os funcionários, a ideia do proprietário é transformar o imóvel todo em um mini-shopping center.

O imóvel tem três andares no total, mas inicialmente apenas dois deles são ocupados pelo empreendimento. No mesmo imóvel já funcionaram anteriormente as Lojas Copel e também pelas Lojas Americanas. O edifício foi todo reformado.

A loja oferece milhares de opções em maquiagem, bijouterias, cosméticos, bolsas de todos os tipos, bolsas de viagem, biquinis, pantufas, colares, relógios, copos, pratos, itens escolares, itens de festas, brinquedos, entre outros.

A Bazar do Sul fica na Rua XV de Novembro, 582, Centro. A loja abre de segunda a sexta 8h20 às 19h30, sábado 8h20 às 19h e domingo 9h30 às 17h30.

