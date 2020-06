Três meses se passaram desde a última vez que o Paraná entrou em campo na temporada de 2020. A derrota para o Toledo no interior do estado quase deixou o Tricolor de fora das quartas de final do Campeonato Paranaense. Porém, por conta de outros resultados, a equipe paranista garantiu a classificação em oitavo lugar.

Enquanto realiza os trabalhos no CT Ninho da Gralha, o Paraná começa a ganhar caras novas neste período de pandemia do coronavírus. Por outro lado, alguns atletas já se despediram do clube. Confira abaixo o balanço do mercado do Tricolor neste período de pandemia:

Renovações

O Paraná renovou o contrato de um dos seus principais jogadores do elenco. O zagueiro Fabrício, que tinha vínculo com o clube somente até abril, estendeu o seu contrato ainda no fim de março.

Outro que estendeu o seu contrato com o Tricolor foi o volante Luan. O jogador, que se lesionou na Série B do ano passado, ainda não teve oportunidades com o técnico Allan Aal em 2020. Entretanto, o atleta já treina normalmente com o elenco.

Contratações

Neste período de paralisação, o Paraná deixou para os últimos dias a confirmação de novos jogadores. Os zagueiros colombianos Hurtado e Salazar e o lateral-direito Toninho já foram confirmados pelo clube.

Hurtado vinha disputando o Campeonato Paranaense pelo PSTC e pode jogar também como lateral-esquerdo. Salazar, que estava no Rio Branco, se destaca pelo porte físico. O gringo possui dois metros de altura.

Já Toninho chega para disputar posição com Paulo Henrique. O jogador vinha disputando a segunda divisão do futebol paulista pelo Sertãozinho.

Dispensas

A pausa nos gramados serviu também para alguns jogadores se despedirem do Ninho da Gralha. O lateral-direito Rafael França retornou ao Vasco da Gama. Os zagueiros Fernando Timbó e Facundo Falcon não tiveram os seus contratos renovados.

O meio-campista Robson também não teve seu vínculo estendido. Por fim, a diretoria ainda chegou a um acordo com o atacante Rafael Furtado, revelação das categorias de base, e o jovem deixou o clube.

