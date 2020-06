Duas semanas após entrar em acordo e rescindir o contrato do atacante Rafael Furtado, o Paraná viu nesta terça-feira (16) mais uma revelação das categorias de base dar adeus ao clube.

O meio-campista Warley, 20 anos, também encerrou o seu vínculo com o Tricolor. O jovem estava emprestado ao Concórdia-SC, onde disputou quatro jogos pelo Campeonato Catarinense. O atleta analisa duas propostas do futebol estrangeiro.

Warley foi a única ‘joia’ da base paranista a estrear no time profissional em 2019. Filho do ex-atacante do Athletico, Warley, o meio-campista entrou nos minutos finais da partida contra o Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

