Mercedes-Benz lança no Brasil o Mercedes me Connect

A Mercedes-Benz lança no Brasil o serviço me Connect com inúmeras funções de conforto e segurança com acesso online para os proprietários de automóveis da marca. Presente em 46 países, a novidade que chega ao mercado brasileiro é tendência em digitalização automotiva e tem sua estreia com o novo Classe E, lançado neste mês.

Há quase uma década, a marca vem criando automóveis cada vez mais conectados com o mundo digital. Introduzido na Alemanha em 2016, o serviço Mercedes me Connect, agora em sua segunda geração, apresenta uma experiência aprimorada ao usuário, proporcionando maior confiabilidade e controle avançado sobre as funcionalidades conectadas do automóvel. Essa plataforma oferece ainda mais conforto e praticidade aos clientes do novo Classe E, tornando mais fácil gerenciar e interagir com seus veículos de forma remota.

O aplicativo é uma extensão móvel do automóvel, projetada para permitir que os proprietários gerenciem várias funcionalidades e aspectos de seus veículos remotamente por meio de smartphones equipados com o sistema Android ou Apple iOS.

Com o novo serviço, os usuários podem realizar inúmeras ações, desde travar e destravar as portas à distância, verificar o status do automóvel e acessar dados importantes, como quilometragem, nível de combustível, pressão dos pneus e níveis de fluidos, proporcionando aos clientes a tranquilidade de saber que têm tudo o que precisam para a próxima viagem, por exemplo.

Além disso, o aplicativo facilita a interação com concessionários, permitindo que os clientes localizem facilmente o concessionário de sua preferência. Ele também inclui recursos de mapa e navegação que permitem aos usuários planejar rotas, encontrar destinos e enviar essas informações diretamente para o sistema de navegação do veículo. Também é possível realizar testes de diagnóstico remoto, que fornecerão a um técnico de serviço do concessionário a capacidade de recuperar dados remotamente para ajudar a solucionar qualquer eventualidade.

Seguindo o padrão global, o Mercedes me Connect utilizará o atendimento de duas centrais de atendimento, sendo uma no Brasil com chamadas de serviço e outra na Espanha com chamadas de emergência. A chamada de Serviço pode ser acionada diretamente a partir da Tecla “me” no console superior. Esse serviço é realizado pela Central de Atendimento da Mercedes-Benz Cars & Vans no Brasil, gerando suporte ao cliente em situações como apoio para a troca de pneu furado, falha técnica, solicitação de guincho, dúvidas e orientações gerais. Esse serviço coloca o usuário do Mercedes me Connect em contato direto com um atendimento humanizado.

É caracterizada com uma “Chamada de Emergência” qualquer ocorrência que signifique um risco eminente aos ocupantes do veículo. Esse serviço pode ser acionado através da Tecla “SOS” no console superior ou automaticamente. Esse serviço é feito pela Central Global de Atendimento de Emergência localizada na Espanha. Quando acionado, o idioma do atendente será definido automaticamente a partir da configuração individual de idioma de cada veículo.

Em caso de um acidente, se os airbags foram deflagrados, uma chamada automática irá ocorrer em cerca de 20 segundos para a Central de Emergência informando o ocorrido. Ao responder a chamada automática do automóvel, caso o atendente não receba uma resposta dos ocupantes, ele encaminha esse chamado para os serviços locais de polícia, bombeiros, resgate. Caso cliente atenda à chamada, um atendente interage para entender a situação e qual melhor caminho a ser seguido.

No Brasil, o Mercedes me Connect terá um total de 32 funcionalidades disponíveis. Conheça a seguir, algumas das principais funcionalidades:

Chamada de Emergência

Se um acidente for detectado, o serviço aciona automaticamente uma chamada de emergência (Central de Atendimento Global do Serviço localizada na Espanha) que irá acionar os serviços locais de polícia ou bombeiros. O atendente será definido automaticamente pelo idioma selecionado nas configurações do automóvel do cliente cadastrado. Este serviço também pode ser realizado manualmente para solicitar assistência.

GEOFENCING

Esta funcionalidade permite que o cliente estabeleça uma “fronteira digital” ao redor do seu veículo em um mapa e, ao atravessar essa fronteira, o cliente recebe uma notificação em seu smartphone. O usuário pode definir as áreas desejadas para o Geofencing, incluindo cidades inteiras, e pode escolher receber notificações quando o automóvel entra ou sai da área definida, ou em ambos os casos.

Travamento Remoto

Esse recurso permite que o Mercedes-Benz seja trancado e destrancado sem usar a chave física. Esse serviço inclui uma função de senha para abrir o veículo, o que aumenta a segurança e reduz o risco de interferência externa.

Diagnóstico Remoto

O diagnóstico detecta desgaste em peças e componentes compatíveis e encaminha essas informações ao concessionário de preferência. O diagnóstico remoto permite ao profissional obter dados do automóvel antes de um serviço. O teste rápido verifica os módulos de controle do veículo, ajudando na manutenção.

Gerenciamento de Panes

O Gerenciamento de Panes está disponível para o cliente em caso de panes e acidentes em que os sensores de acidentes não são acionados. A notificação para o Centro de Assistência ao Cliente Mercedes-Benz (CAC) não ocorre automaticamente, apenas pelo cliente. O cliente entra em contato com o CAC ao pressionar o botão de pane no painel de controle superior. Ao mesmo tempo, o automóvel envia informações importantes, como o número de identificação e os dados de localização do veículo para o CAC.

Atualizações de Software

O cliente pode atualizar o software via “over the air”, através do módulo de comando principal, desta forma, o software do cliente permanece sempre atualizado. O cliente é informado sobre uma atualização disponível no sistema de infoentretenimento do automóvel assim que desativarem as atualizações automáticas no sistema.

Rastreador de Veículo

O veículo pode ser localizado em tempo real por meio do GPS enquanto está em movimento. As coordenadas geográficas são transmitidas periodicamente, permitindo que o automóvel seja localizado no aplicativo Mercedes me ou no portal Mercedes me. Um símbolo no veículo indica que ele pode ser rastreado, mas o motorista tem a opção de desativar esse serviço a qualquer momento, tornando impossível localizá-lo.

Pontos de interesse (POI)

Essa pesquisa permite ao usuário buscar por endereços/locais dentro de um determinado raio ao redor do veículo (restaurantes, pontos turísticos, cafés, bares ou hotéis entre outros.) por meio de busca online por texto ou por voz. Essa localização pode ser transferida para o sistema de navegação como um destino. O serviço transmite a posição atual do veículo e o endereço pesquisado de forma anônima para um servidor de terceiros, que utiliza os dados para fornecer o conteúdo solicitado. Os últimos 10 destinos pesquisados são armazenados no veículo.

Notificação de Danos e Roubo

O aplicativo Mercedes me avisa imediatamente o cliente caso ocorra a detecção de uma colisão com o veículo estacionado. Além disso, o sistema de alarme contra roubo é acionado caso o automóvel seja retirado do local em que estava estacionado por meio de um guincho.

Função Manobrista

O serviço “Valet Parking” permite que o cliente acompanhe todos os movimentos do seu veículo enquanto estiver aos cuidados do serviço de manobristas, recebendo uma notificação sempre que a ignição é acionada ou quando o seu automóvel é movido do seu local de estacionamento.

Localizador Remoto

O Localizador Remoto ativa um sinal luminoso no aplicativo que o orienta o cliente até o seu automóvel. Esse serviço pode ser usado a qualquer momento, mas é especialmente útil durante a noite ou como guia em um estacionamento amplo.

Dados de Trânsito em Tempo Real

As informações de tráfego recebidas são baseadas em “dados de veículos em movimento”, sendo a tecnologia chave para a aquisição precisa de dados de tráfego, levando em consideração a localização atual do automóvel e garantindo que os veículos que fazem a consulta recebam todas as informações relevantes para eles. Os usuários podem comentar sobre o tráfego em tempo real, fazendo com que seus veículos gerem “dados de veículos em movimento”, ajudando assim a melhorar ainda mais a qualidade dos dados.

Sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX)

O MBUX tem como objetivo permitir a integração nativa de provedores de música online no sistema de entretenimento MBUX. A função de integração no veículo permite o acesso à conta do cliente do provedor de música (Audials, Apple Music, Tidal, Amazon Music e Spotify) para reproduzir sua própria playlist de música online.

Para a ativação do serviço, totalmente gratuito no primeiro ano de utilização, o usuário deve realizar o download do aplicativo Mercedes me Connect na Google Store ou Apple Store e seguir um guia intuitivo, pareando suas informações pessoais e do automóvel ao serviço. O cliente poderá ter mais de um veículo pareado no mesmo aplicativo, facilitando o uso e controle de todos os modelos de sua garagem.

O serviço Mercedes me Connect chega ao Brasil nas primeiras unidades no novo Classe E a partir de fevereiro deste ano e em outros automóveis do portfólio ao logo do ano de 2024.