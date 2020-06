O decreto da prefeitura de Curitiba do último sábado (13), que proíbe as práticas esportivas na cidade, não afeta diretamente o Paraná Clube. Isto porque o Tricolor tem seu centro de treinamento em Quatro Barras, na região metropolitana da capital, e na cidade não há nenhuma determinação que impeça o elenco de treinar.

No entanto, às 15h desta segunda-feira (15), a Secretaria de Saúde local fará uma reunião para definir se seguirá as determinações de Curitiba. Caso isso aconteça, os jogadores paranistas não poderão treinar no CT Ninho da Gralha, assim como já acontece com o Athletico.

Porém, enquanto não há uma determinação da prefeitura de Quatro Barras, o Paraná segue com a rotina de treinamentos no CT. Exceto no último domingo (14), quando houve folga geral, os jogadores estão realizando treinos diários no campo, seguindo as recomendações e todos os cuidados para evitar o coronavírus, como atividades individuais e protocolos de higiene.

Inclusive, na manhã desta segunda todo o elenco tricolor realizou as atividades normalmente no Ninho da Gralha. O clube já tem a programação dos próximos dias estabelecida, aguardando apenas novas ordens, caso seja necessário.

