O atacante Bruno Gomes, 23 anos, que estava no Internacional, está próximo de um acerto com o Paraná para o restante da temporada 2020. A informação foi dada pela Rádio Transamérica e confirmada pela Tribuna do Paraná.

Bruno Gomes foi revelado pelo Colorado, mas vinha fazendo a sua carreira no futebol europeu. O centroavante possui passagens por Genoa e Modena, da Itália, Estoril Praia e CD Aves, de Portugal. Em solo português, inclusive, Bruno trabalhou com o gerente de futebol do Tricolor, Alex Brasil. Em 2018, o atleta ainda passou pelo Vitória.

O jogador chega para uma posição carente do elenco paranista. No momento, o técnico Allan Aal conta apenas com Rodrigo Rodrigues para o setor, já que na última semana o jovem Rafael Furtado se despediu do clube.

+ Mais do Tricolor:

