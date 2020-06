Em tempos de pandemia, o Paraná recorreu à nostalgia para lançar dois novos modelos de camisa. Os times de 1997 (pentacampeão estadual) e de 2007 (que disputou a Copa Libertadores) foram homenageados nos lançamentos da Valente, a marca própria do clube. Ao preço de R$ 142,90, as peças são vendidas na loja online do clube.

A camisa denominada “Hegemonia” resgata o visual utilizado no ano do quinto título paranaense consecutivo. O design traz uma faixa vertical vermelha no centro, com detalhes brancos nos lados, com predominância azul no uniforme.

Já o modelo que lembra a disputa de sua única Libertadores é branca com detalhes estilizados em vermelho e azul acima do escudo paranista, que fica centralizado. A camisa “Desbravando a América” tem nas mangas as bandeiras do estado do Paraná e do Brasil.

