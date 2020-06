O zagueiro Salazar, 25 anos, é o novo reforço do Paraná para a sequência da temporada de 2020. O defensor, que estava no Rio Branco, é conhecido no futebol paranaense pela sua altura – 2 metros.

Colombiano, Salazar foi revelado no Expresso Rojo. A sua trajetória no futebol do Paraná começou em 2015, quando chegou às categorias de base do Coritiba. Na sequência, o gringo circulou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Ceará, Camboriú, Barra-SC, Avaí, Prudentópolis, Batatais, ASA e Andraus.

Na disputa do Campeonato Paranaense deste ano, Salazar fez 11 jogos pelo Leão da Estradinha e marcou um gol. No Tricolor, o defensor disputará posição com Thales, Fabrício, Everson e Guilherme Lacerda.

