O atacante Rafael Furtado não faz mais parte do elenco do Paraná. O jogador assinou a sua rescisão de contrato com o Tricolor nesta semana. O vínculo do atleta com o clube era válido até final desta temporada.

Revelado nas categorias de base do Paraná, o centroavante não conseguiu se firmar no clube durante as últimas temporadas. Rafael Furtado chegou a ser emprestado ao Atlético-MG em 2017, mas retornou ao Tricolor, teve algumas oportunidades no time profissional.

