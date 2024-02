Rua 24 Horas traz massas com frutos do mar a partir de R$ 29,90

O fim de semana traz sabores do mar para a Rua 24 Horas. Quatro pratos exclusivos e um buffet temático de almoço serão apresentados na sexta-feira e no sábado (16 e 17) no Bávaro. O bar e restaurante terá pedidas a partir de R$ 29,90, que incluem frutos do mar combinados a massas e risoto. Entre os pratos, moqueca e strogonoff de camarão.

O almoço do Bávaro é apresentado no sistema buffet por quilo, das 11h às 15h. Na sexta e no sábado, ganham destaque os pratos com frutos do mar. Entram na lista de opções o Risoto de camarão, o Strogonoff de camarão, a Tilápia à Parmegiana, a Moqueca de peixe, a Tilápia empanada e o Fish and Chips.

Durante os dois dias, das 11h às 23h, o bar contará com os pratos à la carte, com valores a partir de R$ 29,90, como o Nhoque ao molho funghi com pescada à milanesa. A Tilápia à Parmegiana é apresentada com risoto Alfredo (R$ 35,90), enquanto o Penne ao molho quatro queijos é acompanhado por camarão (R$ 39,90). O Spaghetti al mare tem molho branco com parmesão, peixe e camarão, saindo a R$ 39,90.

Os pratos exclusivos com frutos do mar serão apresentados no bar Bávaro da Rua 24 Horas nessa sexta-feira e sábado (16 e 17 de fevereiro). A Rua 24 Horas funciona de segunda-feira a sábado, das 11h às 23h, na R. Visconde de Nácar – sem número, no Centro de Curitiba.

