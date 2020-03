O Paraná Clube renovou o contrato do zagueiro Fabrício até dezembro de 2021. O anúncio foi feito no final da tarde desta segunda-feira (30), em vídeo divulgado pelo Tricolor em seu perfil oficial no Twitter.

Um dos destaques do time comandado pelo técnico Allan Aal, o defensor de 30 anos tinha vínculo com o clube somente até o fim do Estadual – que acabou paralisado por causa da pandemia de coronavírus, sem data para retornar.

“Todos já sabem que nesse momento é importante ficar em casa. E é isso que vou fazer. Renovei meu contrato até dezembro de 2021”, disse o atleta no vídeo.

É hora de FICAR EM CASA. 😉

E nosso capitão vai fazer isso! ✍️🏽 pic.twitter.com/E9O7tCLEkh — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) March 30, 2020

Capitão do Paraná, Fabrício soma dois gols em dez partidas na temporada. Um deles feito na histórica virada sobre o Bahia de Feira, na Vila Capanema, por 3×2, na Copa do Brasil.

Ele chegou ao Tricolor na reta final da Série B do ano passado e foi um dos poucos remanescentes para 2020. Esta é a segunda passagem do defensor pelo time paranista.

+ Cristian Toledo: O dia 30 de março na história do futebol paranaense

A primeira aconteceu em 2008, quando o então jovem zagueiro havia acabado de ser promovido nas categorias de base do Flamengo, clube em que foi revelado.

+ Mais do Tricolor:

+ Ataque foi o ponto fraco do Paraná até a paralisação do futebol

+ Allan Aal monitora e pede foco aos atletas durante paralisação

+ Xodó da torcida e conselheiro. Renan Bressan fala do período no Paraná