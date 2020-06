O Paraná confirmou na tarde desta quarta-feira (17) a contratação do lateral-direito Toninho, 28 anos, que estava no Sertãozinho, clube da segunda divisão do futebol paulista.

Revelado pelo Botafogo-PB, o jogador acumula passagens também por Treze-PB, Rio Claro-SP e Boa Esporte-MG. Em entrevista ao site oficial do Tricolor, o atleta destacou as suas principais características.

“Sou um lateral que busca sempre a jogada ofensiva, com velocidade. A oportunidade surgiu e espero contribuir da melhor maneira possível na disputa do Brasileiro. Sei da grandeza do Paraná Clube e o objetivo é buscar o acesso à Série A”, disse Toninho.

O lateral chega para suprir a saída de Rafael França, que retornou ao Vasco da Gama após o período de empréstimo com o Tricolor ser encerrado. No time de Allan Aal, Toninho vai brigar pela posição com Paulo Henrique.

