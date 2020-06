Salazar se destacou pelo Rio Branco no Campeonato Paranaense. Foto: Rui Santos/Paraná Clube

O Paraná Clube confirmou, na manhã desta quinta-feira (18), a contratação do zagueiro Salazar. O colombiano, de 25 anos, se destacou pelo Rio Branco no Campeonato Paranaense e assinou vínculo com o Tricolor. Ele, inclusive, já está treinando com o restante do elenco.

“É uma honra vestir esse manto. O Paraná é um dos grandes clubes do futebol brasileiro e o objetivo é lutar com todas as forças pelo acesso à Série A. É um clube de tradição e com uma torcida apaixonada. Espero que os jogos recomecem o quanto antes e que em breve possa encontrar o nosso torcedor na Vila Capanema”, disse ele, em entrevista ao site oficial paranista.

Revelado pelo colombiano Expresso Rojo, Salazar fez toda a carreira no Brasil, passando pelas categorias de base do Coritiba e depois atuando por Ceará, Camboriú, Barra-SC, Avaí, Prudentópolis, Batatais-SP, Rio Branco, ASA e Andraus.

✍️🏽 O zagueiro Salazar é nosso novo reforço.



O colombiano, de 25 anos, chega para reforçar nossa defesa na temporada 2020, após um bom desempenho no último Paranaense, pelo Rio Branco. https://t.co/YRzwW6choK



Seja bem-vindo ao #TricolorDaVila. 🔴🔵 pic.twitter.com/E2Mnf0XLCW — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) June 18, 2020

Uma das grandes qualidades do zagueiro é o jogo aéreo. Com dois metros de altura, o defensor ressaltou seu ponto forte, mas garante que pode melhorar ainda mais.

“É uma virtude, mas não basta ser alto. Trabalho muito para aprimorar impulsão e tempo de bola. É preciso estar bem tecnicamente para tirar vantagem da minha condição física. Sou um zagueiro de força e com boa bola aérea”, completou.

Salazar é o terceiro reforço confirmado pelo Paraná para a sequência da temporada. Antes deles, o clube já tinha anunciado o lateral-direito Toninho e outro zagueiro colombiano, Hurtado.

🗣 O colombiano Salazar chegou e se apresentou ao torcedor, conversando com a TV PRC.



Seja bem-vindo ao #TricolorDaVila. 🔴🔵 pic.twitter.com/fypZivsnPu — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) June 18, 2020

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná rescinde contrato de mais uma revelação da base

+ Paraná busca reforços com perfil barato pra Série B

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?