Tabela FIPE confirma valorização dos seminovos da GWM

De acordo com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), principal referência do mercado para quem quer comprar ou vender um veículo, os modelos GWM disponíveis no mercado brasileiro são os únicos seminovos com valorização ou os menos desvalorizados em seus segmentos.

O GWM Haval H6 HEV, por exemplo, foi o único da sua categoria a apresentar valorização (+ 3,4%) em dezembro de 2023 sobre o valor do zero quilômetro em abril do mesmo ano, mês de lançamento da linha Haval H6. Os demais do seu segmento tiveram desvalorização entre 11 e 16% (veja tabela abaixo).

No modelo PHEV, o Haval H6 apresentou a menor desvalorização de seu segmento (-5,3%), ante quase 21% de desvalorização de um dos seus concorrentes. O modelo topo de linha GT também apresentou a menor queda em seu valor (-1,2%). Já os demais da categoria atingiram até 10% de desvalorização.

“Esses números confirmam os resultados do estudo da KBB (Kelley Blue Book), também referência em precificação no mercado automotivo norte-americano e presente no Brasil desde 2017, ao identificar a linha Haval com a menor depreciação em seus segmentos, e até com valorização. É mais uma prova do acerto da estratégia da GWM, que busca preservar o valor do usado e respeitar os clientes que investiram na nossa marca”, destaca Alexandre Oliveira, diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM.

A KBB Brasil divulgou estudo em janeiro deste ano que revelou que os modelos usados da GWM também apresentaram a menor depreciação do segmento em 2023. Em algumas versões, também houve valorização do modelo seminovo. Segundo a KBB, o Haval H6 HEV valorizou 4,1% sobre o modelo zero km, enquanto o Haval H6 GT ganhou 2,5% de valor, ambos no período entre abril e dezembro de 2023. Já o Haval H6 PHEV desvalorizou apenas 3,5%, muito menos que seus concorrentes, que perderam de 15,3% a 26,7% do valor.