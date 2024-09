O que os candidatos querem para Curitiba? Veja os planos de governo

Propostas, planos e compromissos constroem as campanhas dos candidatos em tempo de eleições. Em outubro desse ano, eleitores de todo o país escolhem seus prefeitos e vereadores para a gestão de 2025 a 2028. Como parte de toda eleição, surgiram diferentes propostas e promessas de campanha nesses últimos meses. Em Curitiba, dez candidatos à prefeitura apostaram em ideias tradicionais e também ousadas. Confira a seguir:

Andrea Caldas (PSOL):

A candidata à prefeitura de Curitiba Andrea Caldas (PSOL) propôs em seu plano de governo para a cidade tarifa zero e sustentável a médio prazo. De acordo com a proposta, a tarifa gratuita no sistema de ônibus da cidade poderá ser possível com a reestatização da frota e da gestão do transporte, de modo que o sistema seja realmente público. Confira o plano completo da candidata aqui.

Cristina Graeml (PMB):

Estreante na disputa pelo cargo de prefeita de Curitiba, Cristina Graeml (PMB) quer ampliar o horário de funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A proposta, que faz parte do plano de governo da candidata, prevê a ampliação das 6 horas até às 20 horas durante a semana. Já aos sábados, das 7 horas às 13 horas. Leia o plano de governo completo da candidata aqui.

Eduardo Pimentel (PSD):

O candidato Eduardo Pimentel (PSD), vice-prefeito de Curitiba, foi escolhido para dar continuidade à gestão de Rafael Greca (PSD), atual prefeito da capital. Em seu plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral, Pimentel enfatiza os projetos em andamento do atual prefeito. Confira o plano de governo do candidato aqui.

Felipe Bombardelli (PCO):

Acabar com a “indústria da multa” é uma das propostas ousadas do candidato Felipe Bombardelli (PCO) para a prefeitura de Curitiba. O candidato, que tem formação em Ciências da Computação na Universidade Federal do Paraná (UFPR), criou um plano de governo para a capital paranaense com propostas ousadas e polêmicas. Leia as propostas completas do candidato aqui.

Luciano Ducci (PSB):

Luciano Ducci (PSB), candidato a prefeito de Curitiba, quer implantar o metrô em Curitiba. O assunto, que chegou a sair de pauta nas eleições anteriores, volta como proposta que mexe com o imaginário do curitibano. Ducci já foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 e 2012. Em 2011 chegou a anunciar oficialmente uma parceria com o governo federal para tirar o projeto do papel. Confira o plano de governo de Ducci aqui.

Luizão Goulart (Solidariedade):

O candidato à Prefeitura de Curitiba de 2024, Luizão Goulart (Solidariedade) quer criar vagas de trabalho de guias turísticos para adolescentes de baixa renda. No plano de governo enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato afirma que “mulheres, idosos e crianças são prioridades absolutas na disposição de recursos e na escolha de projetos”. Leia o plano de governo completo aqui.

Maria Victoria (PP):

Em seu plano de governo para Curitiba, Maria Victoria propõe a construção de um Condomínio do Idoso na capital. “Garantirá moradia digna, suporte integral e melhoria significativa na qualidade de vida dos idosos, promovendo sua inclusão social e bem-estar”, diz o texto do plano de governo. Confira o documento na íntegra aqui.

Ney Leprevost (União Brasil):

O candidato à Prefeitura de Curitiba Ney Leprevost (União Brasil) quer combater a homofobia na capital. Em sua proposta de governo, Ney quer capacitar profissionais para um atendimento humanizado e mapear pontos de violência contra LGBTQIA+ de Curitiba. Confira o plano de governo do candidato aqui.

Roberto Requião (Mobiliza):

Candidato à Prefeitura de Curitiba de 2024, Roberto Requião (Mobiliza) quer estatizar a frota de ônibus da capital paranaense. O tópico faz parte das propostas do candidato, que também deseja modernizar e ampliar o número de veículos do transporte público com o objetivo de “reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do serviço”. Veja o plano de governo de Roberto Requião aqui.

Samuel de Mattos (PSTU):

Em seu plano de governo, o candidato propõe o fim da saúde privada com a estatização dos hospitais particulares. “Por um verdadeiro Sistema Único de Saúde, 100% público, gratuito e estatal”. Mattos também quer garantir o direito ao aborto, com educação sexual para decidir, contraceptivos para não engravidar e “aborto legal e seguro para não morrer”. Confira o plano de governo do candidato aqui.

