Ney Leprevost quer mapear pontos de violência LGBTQIA+ em Curitiba

O candidato à Prefeitura de Curitiba Ney Leprevost (União Brasil) quer combater a homofobia na capital. Em sua proposta de governo, Ney quer capacitar profissionais para um atendimento humanizado e mapear pontos de violência contra LGBTQIA+ de Curitiba.

Em seu plano de governo “Curitiba Pode Mais”, enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, Ney Leprevost apresenta propostas conservadoras para a cidade, sem muitas ousadias. Entre elas, a volta da tarifa domingueira, manutenção de calçadas e espaços públicos, criação da polícia municipal, Estar com tolerância mínima de 15 minutos e mais especialistas de saúde mental.

Eleições 2024: Guia tem ficha de 450 mil candidatos de todas as cidades do Brasil

Confira o plano de governo “Curitiba Pode Mais” na íntegra!

Ney Leprevost se dedica a sua terceira tentativa de vencer o pleito. Ele perdeu as eleições 2016 no segundo turno e abriu mão da candidatura em 2020 – quando ocupava um cargo de secretário da Justiça no primeiro mandato do Governo Ratinho Jr. Em seu anúncio de pré-candidatura, Ney apostou no sucesso da campanha. “Só Deus pode me impedir”, revelou o candidato e abril desse ano.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!