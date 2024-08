Guia tem ficha de 450 mil candidatos de todas as cidades do Brasil

A cobertura da Tribuna do Paraná nas eleições 2024 terá uma ferramenta incrível para ajudar o eleitor a decidir em quem votar: o Guia dos Candidatos. Tradição no GPRCOM (Grupo Parananse de Comunicação) desde 2010 – na época chamado de Candibook – a versão mais atual da ferramenta é desenvolvida integralmente pelo time de tecnologia da Tribuna e nunca esteve tão completo.

E por completo entenda MUITO completo. Além de todos os candidatos a vereador e a prefeito de Curitiba e dos municípios da região metropolitana, o Guia dos Candidatos 2024 terá os dados de todos os municípios do Brasil. Ou seja, dados completos e informações prestadas por cada candidato dos 5.565 cidades do país ao Tribunal Superior Eleitoral estarão disponíveis para consulta aqui na Tribuna do Paraná.

>>> Clique aqui para conhecer o Guia dos Candidatos!

Ao todo serão informações de aproximadamente 450 mil candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. “Nosso foco é o leitor e estamos sempre trazendo inovações para melhorar a experiência dentro do site. Ainda faremos várias melhorias no guia de candidatos durante o período eleitoral e no dia das Eleições, o leitor poderá contar com uma página especial da apuração dos votos em tempo real, aqui na Tribuna do Paraná”, contou o Product Manager da Tribuna, Rafael Maia.

Para o diretor de jornalismo da Tribuna, Rafael Tavares, a missão da ferramenta é prestar o maior número de informações possível aos leitores e eleitores. “Não há melhor orientação aos eleitores do que informações claras sobre os candidatos. Nosso guia traz a ficha completa de todos eles, com dados oficiais da justiça eleitoral. É mais uma maneira de cumprimos nosso propósito editorial de bem servir e ajudar nosso público a tomar boas decisões”.

O Guia dos Candidatos é apenas um dos “produtos” desenvolvidos para a cobertura das eleições para este ano. A Tribuna, em parceria com os Conselhos de Segurança, já preparou a “Carta para a Curitiba do Futuro”, documento que lista várias propostas para melhorar a segurança da cidade, e que será entregue a todos os candidatos à prefeitura da capital paranaense.

Além disso, vem mais novidades por aí. “Faremos entrevistas com os candidatos a substituir o atual prefeito Rafael Greca, mas e uma maneira diferente. Um formato novo por essas bandas, que vai proporcionar uma oportunidade de os candidatos falarem diretamente com o cidadão”, contou o coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Klisiewicz.

>>> Clique aqui para conhecer o Guia dos Candidatos!

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??