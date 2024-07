Curitiba do Futuro: Tribuna e Consegs cobram melhorias e soluções simples

Dois meses depois, após um encontro que reuniu dez Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) de Curitiba e a equipe de jornalismo da Tribuna do Paraná, a “Carta Para Curitiba do Futuro” foi elaborada. O nome se dá ao projeto realizado pela Tribuna do Paraná em parceria com os Consegs, que reuniu propostas e sugestões de melhorias na segurança pública da capital paranaense em um documento.

O primeiro encontro foi realizado em maio de 2024, numa reunião com dez entre os 22 Consegs ativos em Curitiba até o dia 10 de junho de 2024. Dois meses depois, o documento ficou pronto. O leitor pode conferir na íntegra, a seguir:

Cada conselho de segurança participante enviou propostas, que estão documentadas na Carta. A reportagem da Tribuna do Paraná também sugeriu mudanças específicas de segurança pública. A carta será devidamente registada e entregue formalmente aos pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba e também aos vereadores.

Para garantir transparência, a Tribuna do Paraná publica o documento na íntegra e também vai debater com mais profundidade os problemas citados pelos Consegs em reportagens especiais – que serão publicadas no decorrer dos próximos meses.

Entre os temas abordados, funcionamento da Muralha Digital, o papel e o efetivo da Guarda Municipal, melhorias em calçamento e asfalto dos bairros, manutenção maior fiscalização de terrenos baldios, iluminação adequada em locais com fluxo noturno de trabalhadores e trabalhadoras, e mais.

Documento colaborativo

A “Carta Para Curitiba do Futuro” é um projeto colaborativo, desenvolvido durante a cobertura das Eleições 2024, e reúne uma série de propostas de melhorias de segurança elaboradas pelos Consegs. As sugestões refletem as necessidades e aspirações dos cidadãos de Curitiba, e visam construir uma cidade mais segura e acolhedora para todos.

“A reunião representa um marco na nova fase que a Tribuna vive. Além de estarmos com nossos profissionais nas ruas diariamente, o contato estabelecido com os Consegs amplia a nossa visão e nos oportuniza falar sobre as demandas da população de Curitiba como um todo”, ressalta o coordenador Eduardo Klisiewicz.

Desde a produção da série em 2022, a Tribuna tem produzido reportagens que revelam problemas gerais da cidade, numa parceria direta com os Consegs. “A união da reportagem com os Consegs de Curitiba tem fortalecido nosso trabalho jornalístico na Tribuna e com a criação da Carta Para Curitiba do Futuro, vai fortalecer ainda mais nosso papel social. A ideia agora é reforçar ainda mais esse trabalho em conjunto, já que hoje os Consegs conseguem ter um panorama muito claro dos reais problemas dos bairros”, comenta a editora Eloá Cruz.

