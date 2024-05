Tribuna reúne Consegs para elaboração de Carta Para Curitiba do Futuro

A equipe de reportagem da Tribuna do Paraná reuniu na noite da última terça-feira (28) representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança de Curitiba (Consegs) para um projeto especial envolvendo o jornalismo da Tribuna e o trabalho dos Consegs da capital.

Em um bate-papo leve, o coordenador de conteúdo Eduardo Klisiewicz e a editora de jornalismo Eloá Cruz estreitaram a parceria entre os conselhos e a reportagem e apresentaram detalhes do trabalho jornalístico realizado pela Tribuna do Paraná, que tem mais de seis décadas de história e impacta milhões de usuários por todo o Estado.

O encontro também faz parte do trabalho de cobertura de Eleições 2024. O projeto Carta Para Curitiba do Futuro, da Tribuna do Paraná, foi apresentado oficialmente. Ele prevê a confecção de um documento criado pelos Consegs de Curitiba e a Tribuna do Paraná, e prevê sugestões de melhorias para a capital. A carta será devidamente registada e entregue formalmente aos pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba e também aos vereadores.

Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná. Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Leia também: Por trás do trabalho dos Consegs: você sabe exatamente o que eles fazem?

“A reunião representa um marco na nova fase que a Tribuna vive. Além de estarmos com nossos profissionais nas ruas diariamente, o contato estabelecido com os Consegs amplia a nossa visão e nos oportuniza falar sobre as demandas da população de Curitiba como um todo”, ressalta o coordenador Eduardo Klisiewicz.

A parceria entre os Consegs de Curitiba e a reportagem da Tribuna começou em 2022 com a produção da série especial de 20 reportagens sobre o trabalho dos Consegs, produzida pelos jornalistas Gustavo Marques, Alex Silveira e Eloá Cruz.

Desde a produção da série em 2022, a Tribuna tem produzido reportagens que revelam problemas gerais da cidade, numa parceria direta com os Consegs. “A união da reportagem com os Consegs de Curitiba tem fortalecido nosso trabalho jornalístico na Tribuna e com a criação da Carta Para Curitiba do Futuro, vai fortalecer ainda mais nosso papel social. A ideia agora é reforçar ainda mais esse trabalho em conjunto, já que hoje os Consegs conseguem ter um panorama muito claro dos reais problemas dos bairros”, comenta a editora Eloá Cruz.

O encontro realizado pela Tribuna do Paraná foi organizado previamente e todos os 26 Consegs ativos de Curitiba foram convidados. Estiveram presentes no evento os Consegs dos bairros Alto Boqueirão, Prado Velho, São Francisco, Campo Comprido / Mossunguê, Capão Raso, Centro Cívico, Seminário / Vila Isabel, Jardim Botânico e Uberaba.

