Candidata a prefeita de Curitiba quer condomínio para idosos

Maria Victoria (PP), candidata a prefeita de Curitiba pela segunda vez. Sua primeira disputa foi em 2016. Com 24 anos, ela recebeu pouco mais de 52 mil votos dos curitibanos. Foi eleita a deputada estadual mais jovem do Paraná em 2014, com apenas 22 anos, e atualmente está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa.

Em seu plano de governo para Curitiba, Maria Victoria propõe a construção de um Condomínio do Idoso na capital. “Garantirá moradia digna, suporte integral e melhoria significativa na qualidade de vida dos idosos, promovendo sua inclusão social e bem-estar”, diz o texto do plano de governo.

Confira o Plano de Governo completo da candidata Maria Victoria

A deputada vem de família tradicional na política. É filha do deputado federal Ricardo Barros (PP), que chegou a ser Ministro da Saúde no governo de Michel Temer, e da Cida Borghetti, ex-deputada federal.

Cida foi vice-governadora do Paraná, na chapa de Beto Richa (PSDB) em 2015. Em 2018, Cida Borghetti foi governadora do paraná por oito meses – a primeira mulher a assumir o cargo no Estado. Por ser vice de Beto Richa, Cida assumiu como governadora após renúncia de Richa, que naquele ano se candidatou ao Senado.

