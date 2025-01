Transporte urbano recebe 60 novos ônibus elétricos da BYD

Na semana de celebração do aniversário da cidade de São Paulo, a BYD Brasil marca um novo capítulo na mobilidade sustentável com a entrega de 60 ônibus 100% elétricos para a frota de transporte urbano da capital paulista. Produzidos na fábrica da empresa em Campinas (SP), os veículos unem sustentabilidade, segurança, conforto e comodidade, com vantagens como acesso USB para os usuários e menos barulho durante as viagens. A entrega oficial ocorreu na quinta-feira (23/01), no Sambódromo do Anhembi.

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o Brasil e com a promoção de um transporte público de emissão zero. Estamos orgulhosos de produzir no estado de São Paulo e contribuir para a economia local, enquanto trabalhamos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa”, destaca Bruno Paiva, diretor de vendas de ônibus da BYD Brasil. “Nosso objetivo é apoiar o transporte urbano com soluções sustentáveis e de alta eficiência”.

Com 12,98 metros de comprimento, os ônibus, do modelo BYD D9W, promovem uma economia significativa para operadores de transporte público. Com tempo médio de recarga de 2 a 3 horas, os veículos têm um consumo de energia eficiente, resultando em custos operacionais até 70% menores em comparação aos modelos a diesel. Projetado para atender longas jornadas diárias, o BYD D9W oferece uma autonomia de até 250 quilômetros e capacidade para 80 passageiros sentados.

Outro diferencial é o sistema de freios regenerativos, que converte a energia de frenagem em eletricidade para recarregar as baterias, reduzindo ainda mais o consumo geral. O design Low Entry elimina degraus, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, enquanto a suspensão pneumática ajustável garante maior conforto e segurança tanto para passageiros quanto para os motoristas.

“Esses ônibus elétricos, além de melhorar a qualidade do ar, porque não são poluentes, também vão melhorar muito a qualidade dos motoristas, dos trocadores e dos passageiros. Não tem barulho, é muito mais confortável, todos com ar condicionado, com usb, com tudo aquilo que merece os nossos passageiros e os nossos profissionais do transporte. Mais qualidade, cuidando do meio ambiente e cuidando da saúde das pessoas”, afirmou o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, durante a cerimônia de entrega.

Com essa frota, a cidade de São Paulo terá, ao todo, 152 ônibus elétricos somente da BYD. No Brasil, o número chega a 313 unidades de diversos modelos. Globalmente, já foram comercializados mais de 100 mil ônibus elétricos, consolidando a liderança da empresa no setor em mercados como China, Estados Unidos e Europa.

Compromisso ambiental

Cada chassi de ônibus produzido pela BYD evita a emissão de cerca de 118 toneladas de CO₂ por ano, o equivalente ao plantio de 847 árvores. Além disso, os veículos podem operar por até 15 anos, superando a média de 10 anos de ônibus a diesel.

Há mais de 10 anos no Brasil, a BYD vem expandindo sua atuação com investimentos estratégicos na produção de ônibus e baterias. Em Campinas (SP), a empresa opera uma unidade para montagem de chassis, enquanto em Manaus (AM) possui uma fábrica dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio, atendendo à crescente demanda do mercado nacional.

Como greentech signatária do Pacto Global da ONU e participante do Acordo Ambiental São Paulo, a BYD se compromete com metas voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa. Entre suas missões está a de contribuir para a redução de 1°C na temperatura do planeta por meio de soluções sustentáveis. (Fotos: BYD/Divulgação).