Yamaha lança primeira scooter com sistema híbrido do Brasil

Mais uma vez a Yamaha Motor do Brasil surpreende e revoluciona o mercado brasileiro de motocicletas. Depois de apresentar sua primeira scooter elétrica (Neo’s Connected) no País, a Yamaha inova e lança a primeira scooter com sistema híbrido do Brasil: conheçam a Nova Yamaha Fluo ABS Hybrid Connected!

Evolução ativa com Sistema Híbrido Leve

A nova scooter da Yamaha passou por uma renovação completa, agora exibe uma dianteira mais sofisticada e linhas mais ousadas que instigam o dinamismo. Além disso, a scooter oferece uma dose extra de modernidade e economia, agora com sistema híbrido para uma experiência de condução ainda mais aprimorada, sem perder a sua essência de prover praticidade.

Power Assist

A Nova Yamaha Fluo ABS Hybrid Connected agora tem sistema híbrido leve com uma assistência elétrica especial, o Power Assist. O motor elétrico auxiliar oferece suporte durante a partida e em momentos de maior esforço, como em subidas, acelerações mais intensas, retomadas, ultrapassagens e quando há passageiro ou carga adicionais.

Ao detectar o aumento da carga sobre o motor a combustão, o motor elétrico é acionado por três segundos, fornecendo potência adicional e aliviando a sobrecarga do motor principal, resultando em uma redução do consumo de combustível. Esse sistema, denominado Power Assist, é indicado no painel quando está em funcionamento.

É importante lembrar que o modelo continua com Sistema Stop & Start Inteligente, que desliga o motor quando a moto para e o religa automaticamente ao acelerar, reduzindo ainda mais o consumo de combustível e a emissão de poluentes. A atualização do Motor SMG (Smart Motor Generator) da Yamaha, que agora integra o sistema híbrido leve com a tecnologia STOP & START, proporcionou à Nova Yamaha Fluo uma economia de até 12% quando comparado à geração anterior.

A scooter da Yamaha está equipada com um motor monocilíndrico de 125cc com comando de válvulas simples no cabeçote (SOHC – Single Over Head Camshaft) e refrigeração a ar que entrega 8,3 cv de potência a 7.000 rpm e 1,0 kgf.m de torque a 5.000 rpm. O sistema de transmissão é automático do tipo CVT.

Suspensão e Freios

A suspensão dianteira da Nova Fluo ABS Hybrid Connected é do tipo garfo telescópico e tem curso de 90 mm, enquanto na balança traseira o curso da suspensão é de 88 mm. As rodas têm medidas 100/90 na frente e 110/90 e atrás, ambas de 12 polegadas, com pneus sem câmara. Vale destacar que o pneu traseiro da Nova Yamaha Fluo é o mais largo da categoria, com 110 mm.

A Nova Fluo ABS Hybrid Connected oferece tranquilidade e conforto nas frenagens realizadas nas mais diversas condições graças ao sistema de freio a disco com ABS na roda dianteira (disco de 200 mm) e tambor na traseira (130 mm).

Novo Painel e Conectividade

A primeira scooter com sistema híbrido leve do Brasil tem novo painel LCD, que oferece melhor visibilidade das informações ao motociclista, e nova tomada USB do Tipo A, para mais praticidade.

Além de indicador de combustível, velocímetro, indicador da função ECO, alerta do motor, indicador de setas, indicador de farol alto, de Stop & Start e de chave de presença com Sistema Smart Key, o novo painel tem também indicador do Power Assist e passa a ter relógio, item que a geração anterior não exibia.

A scooter da Yamaha também é equipada com o Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, que exibe no painel indicador de status da bateria do smartphone conectado, de conectividade, de mensagem e de chamada recebida.

Novo Conjunto Óptico

O conjunto óptico da Nova Fluo ABS Hybrid Connected foi completamente atualizado: os novos faróis, alto e baixo, e a luz de posição são de LED e deixaram a scooter mais sofisticada. A nova lanterna traseira e as novas setas com lentes na cor cristal tornaram a traseira da Nova Fluo ainda mais refinada.

Ergonomia e Design

O comprimento do assento da Nova Fluo ABS Hybrid Connected foi aumentado para garantir mais ergonomia. Sabendo que muitos motociclistas se movem para a frente quando param para colocar os pés no chão, o design das superfícies do assento e a escolha da capa do assento garantem fácil deslocamento.

A visão lateral da nova scooter da Yamaha transmite dinamismo, graças ao contraste das peças pretas com as peças pintadas. Com uma cintura mais fina, a Nova Fluo ABS Hybrid Connected permite ao piloto melhor ergonomia ao sentar-se. Para melhorar ainda mais o conforto, o suporte para os pés do garupa tem ajuste em dois níveis.

As novas linhas de carenagens, com o novo design do assento, luz de posição, farol duplo, design do para-lama e novo design do suporte da placa, tornaram a Nova Fluo ABS Hybrid Connected mais ousada e refinada.

Dimensões

A Nova Fluo ABS Hybrid Connected tem chassi do tipo Underbone e mede 1.875 mm de comprimento, 690 mm de largura e 1.115 mm de altura, com distância entre-eixos de 1.280 mm, altura mínima do solo de 135 mm e altura do assento de 780 mm. O peso em ordem de marcha da scooter, ou seja, com todos os fluídos e pronta para rodar, é de 104 quilos.

Para mais praticidade, a Nova Fluo tem gancho para prender sacolas de até um quilo, novo porta-objetos dianteiro, espaço sob o banco de 25 litros para acomodar um capacete fechado e acesso dianteiro ao tanque de combustível, que tem capacidade para 4,2 litros.

Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect

Bem-vindo ao universo de tecnologia da Yamaha. Agora você vai se conectar com a sua moto Yamaha e descobrir um novo mundo de possibilidades. Para começar, ative o bluetooth e baixe o aplicativo Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect no seu smartphone com sistema Android ou iOS.

Após concluir a instalação, clique em “Começar”. Finalizado o pareamento, é possível interagir com todas as funções do Y-Connect. Ou seja, você pode conferir o status da bateria e do óleo do motor, conferir onde foi o último lugar que estacionou e acompanhar o registro diário e mensal de consumo dos seus trajetos.

Com o Y-Connect também é possível comparar sua eficiência de pilotagem com outros usuários a partir do Ranking, receber alertas de manutenção e possíveis falhas da motocicleta (os quais também podem ser enviados para um e-mail da sua preferência) e expandir sua experiência com o Revs Dashboard, que possibilita ver informações adicionais, como a abertura do acelerador e rotações por minuto do motor, além de registrar, salvar e compartilhar suas rotas preferidas nas redes sociais.

Quem tem uma moto Yamaha conectada pode baixar o aplicativo Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, e aproveitar todos os benefícios.

Cores e disponibilidade

A Nova Fluo ABS Hybrid Connected manteve a estrutura elegante da sua antecessora, acrescentou um toque refinado aos grafismos e estará disponível nas cores Racing Blue (Azul Metálica) e Midnight Black (Preta Metálica), com rodas pretas, e Solar Red (Vermelha Sólida) e a nova cor Branco Cristal (Branca Metálica), com rodas cinzas.

A primeira scooter com sistema híbrido leve do Brasil já está sendo produzida e tem previsão de chegada às concessionárias durante o mês de fevereiro, com preço sugerido de R$ 16.690 (além de frete e seguro de frete), revisão, preço fixo e garantia de quatro anos, uma exclusividade da Yamaha. (Fotos: Yamaha/Divulgação).