Em 2024, Fiat confirma liderança em 4 mercados de atuação

O ano de 2024 foi significativo para a Fiat. Entre as comemorações de seu 125º aniversário, a marca consolidou a posição como a número um global da Stellantis, liderando em 4 mercados (Brasil, Itália, Turquia, Argélia) em 3 continentes, com um modelo diferente em cada país: Strada, Panda, Egea e Doblò. Na Europa, a liderança da marca foi reforçada no segmento A geral, com o Fiat Panda, entre os veículos elétricos do segmento A, com o Fiat 500e, e também entre os veículos comerciais leves (LCV), graças ao desempenho dos modelos Doblò, Fiorino e Ducato, a van grande mais vendida da Stellantis.

Olivier Francois, CEO da Fiat e CMO global da Stellantis, comentou: “Em 2024, a Fiat completou 125 anos, um marco significativo que poucas marcas podem afirmar, fechando o ano com um desempenho positivo globalmente. De fato, confirmamos nossa posição como a marca número um da Stellantis, com mais de 1,2 milhão de veículos vendidos globalmente, conseguindo equilibrar a fase de transição que estamos vivendo no mercado europeu e registrando um excelente desempenho na América do Sul. Este é o verdadeiro benefício de ser uma marca verdadeiramente global. Na América do Sul, a Fiat é a líder de mercado, e no Brasil, a marca alcançou um novo ano recorde, capturando mais de 20% de participação de mercado. Isso significa que um em cada cinco carros vendidos no Brasil é da Fiat. Ao mesmo tempo, na Europa, a Fiat confirmou sua liderança no segmento A de veículos elétricos com o 500e e no segmento A geral com o Panda. Além disso, entre os veículos comerciais, o Ducato foi confirmado como a van grande mais vendida da Stellantis. Agora, estamos focados em 2025, que será um ano crucial para a Fiat na Europa, começando com o lançamento do novo Grande Panda, nas versões elétrica e híbrida, e o novo 500 Hybrid chegando no final do ano. Enfrentamos o futuro com grande otimismo”.

Brasil

A Fiat foi a líder absoluta do mercado de automóveis brasileiro em 2024, registrando números históricos mais uma vez. Durante os últimos doze meses, a Fiat obteve uma participação de mercado impactante de 20,9%, encerrando o ano com mais de 521 mil unidades vendidas, ou seja, 118 mil carros a mais que a segunda marca colocada e 45 mil unidades a mais que em 2023. A líder absoluta do mercado foi a Fiat Strada, com 144 mil unidades vendidas no ano, aumentando sua participação de mercado para 5,8% e consolidando sua posição como o veículo mais vendido do Brasil pelo quarto ano consecutivo.

A liderança da Fiat também é evidenciada pela primeira posição nos segmentos de picapes, hatches e vans. Além disso, a marca italiana colocou três modelos entre os dez mais vendidos do país, incluindo Strada, Argo e Mobi. O Fiorino, por sua vez, manteve sua liderança pelo 11º ano consecutivo no mercado de vans no Brasil, sendo a Fiat líder do segmento desde 2010, com 26 mil emplacamentos nos últimos 365 dias e uma participação de mercado de 36,7%, enquanto o Scudo foi o mais vendido pelo segundo ano consecutivo. No final de 2024, a Fiat lançou os novos Pulse e Fastback híbridos, dois carros revolucionários que serão protagonistas no mercado brasileiro nos próximos anos.

Em 2024, a Fiat estreou no mercado de picapes grandes com o lançamento da Nova Titano, que se destaca pelo preço mais competitivo da categoria, um dos maiores volumes de caçamba, câmera 360° exclusiva, além de muita tecnologia e robustez. Esses atributos fazem da Titano um modelo com alta capacidade off-Road, pronta para atuar no agro e em terrenos desafiadores. Com este lançamento, a marca passa cobrir praticamente todo o segmento de picapes, em que lidera com a Strada, Toro e Titano.

Itália

A Fiat confirma sua posição de liderança, novamente se tornando a marca mais vendida no mercado italiano em 2024 com mais de 190 mil veículos vendidos, o que corresponde a uma participação de 10,8%, considerando tanto o mercado de veículos de passeio quanto o de veículos comerciais. O carro mais vendido continua sendo o icônico Panda, produzido na planta de Pomigliano, com mais de 102 mil emplacamentos. No segmento de veículos comerciais, o mercado de 2024 foi dominado pelo Fiat Ducato, com quase 20 mil unidades vendidas, contribuindo para uma participação de 23,6% do Fiat Professional no setor de veículos comerciais, com um total de 46 mil unidades, números impressionantes que garantiram à marca o primeiro lugar no ano. Além disso, o Fiat Professional se destaca como a marca líder no setor de veículos comerciais 100% elétricos, com uma participação de mercado de 16,6%. Esse sucesso é impulsionado pela sua linha recentemente renovada de modelos elétricos, projetados para atender às demandas de todos os segmentos e clientes profissionais. O Fiat 600 vendeu 6 mil unidades e o 500e mais de 2 mil unidades.

Turquia

Um dos principais mercados da Fiat é, sem dúvida, a Turquia. A fabricante italiana provou ser a líder de mercado pelo 6º ano consecutivo, com uma participação de 11,2%, um recorde para o país. Em 2024, o mercado foi dominado pelo Fiat Egea, com mais de 84 mil unidades registradas, o carro mais vendido do ano e o modelo preferido do mercado turco desde 2016, com 650 mil unidades vendidas desde então. O top 10 dos veículos mais vendidos também inclui o Fiorino, com mais de 25 mil registros. Além disso, a Fiat confirmou sua posição de liderança no segmento de comerciais leves (LCV), com uma participação de mercado de 20% e uma posição no Top 3 em todos os segmentos mais relevantes. Esse desempenho se deve principalmente ao Doblò, que liderou as vendas totais de carros e veículos comerciais leves pelo 6º ano consecutivo.

Argélia

Em 2024, a Argélia representou um mercado lucrativo e frutífero para a marca italiana, tornando o país um dos principais polos estratégicos para as operações da Fiat na África. De fato, com mais de 64 mil unidades vendidas, a Fiat registrou uma impressionante participação de mercado de 62%. Esse resultado impressionante foi obtido principalmente graças ao desempenho do Doblò, o carro mais popular na Argélia, com 27 mil unidades vendidas. Além disso, a planta de Oran desempenhou um papel importante no desenvolvimento da Fiat no continente. (Foto: Fiat/Divulgação).