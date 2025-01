M-Benz intensifica ações visando a melhor experiência aos seus clientes

A Mercedes-Benz, oitava marca mais valiosa do mundo e primeira do segmento de luxo de acordo com pesquisa da consultoria norte-americana Interbrands, tem como um de seus pilares a busca continua em melhorar e ampliar a experiência que cada cliente recebe em todos os pontos de contato com a marca. E como grande parte da jornada do cliente ainda acontece de forma presencial, dentro de um concessionário, é fundamental que a experiência para os clientes possa ser reproduzida em qualquer showroom da marca.

“Nossa rede de concessionários está preparada para oferecer as melhores experiencias para nossos clientes, seguindo os mesmos padrões que se encontram nos maiores mercados do mundo” diz Marcelo Calonga, Head de Desenvolvimento de Rede da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Em 2018, o programa MAR20X foi criado como um conjunto de definições que possibilitam que todos esses elementos, processuais ou físicos, entreguem uma jornada única com a marca, independentemente de qual país ele esteja. Seja no momento de compra, para tirar dúvidas do funcionamento de equipamentos, aquisição de peças de reposição, itens da loja do MB Collection ou Serviços de Manutenção, todos os clientes são atendidos em um ambiente único compartilhado entre as áreas de negócios de Vendas e de Pós-Venda. Atualmente, o MAR20X já está presente em 63% dos concessionários de automóveis da marca no Brasil.

Eletrificação e mobilidade.

A marca segue acreditando na eletrificação do mercado brasileiro, aumentando e preparando sua rede de concessionários para a jornada da mobilidade. Desde março de 2020, a marca tem como um de seus objetivos para o Brasil a eletrificação de seu portfólio, oferecer produtos e serviços que se adaptem aos estilos de vida e necessidades dos clientes brasileiros. Atualmente, o portfólio de automóveis de luxo 100% elétricos da marca está disponível em 20 concessionários nas principais cidades de todo o país, que foram preparados com equipes de vendas e pós-vendas especialmente treinadas, além de possuírem ferramental e equipamentos exclusivos para esse tipo de tecnologia.

Exclusividade e alta performance em cada detalhe

O segmento de esportivos de luxo de alta performance segue bastante aquecido no Brasil. Com um grande portfólio de 17 modelos entre sedans, conversíveis e SUV’s, a jornada dos clientes Mercedes-AMG também é personalizada. No mundo, existem atualmente mais de 600 AMG Performance Center. São concessionários especialmente preparados e diferenciados que trazem como um dos diferenciais o AMG Expert: profissionais altamente treinados e qualificados para oferecer a melhor experiência para nossos clientes. No Brasil, são 11 concessionários AMG Performance Center, que seguem todos os padrões globais. (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação).