Luciano Ducci quer metrô em Curitiba: confira as propostas do candidato

Luciano Ducci (PSB), candidato a prefeito de Curitiba, quer implantar o metrô em Curitiba. O assunto, que chegou a sair de pauta nas eleições anteriores, volta como proposta que mexe com o imaginário do curitibano. Ducci já foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 e 2012. Em 2011 chegou a anunciar oficialmente uma parceria com o governo federal para tirar o projeto do papel.

Na época, o governador Beto Richa, a presidente Dilma Rousseff e o então prefeito Luciano Ducci chegaram a assinar a primeira etapa do projeto, orçado em R$ 2,250 bilhões.

Quase 10 anos depois, Ducci acredita na possibilidade da implantação do metrô em Curitiba. A ideia está em seu Plano de Governo para Curitiba nestas eleições.

Confira o Plano de Governo de Luciano Ducci para Curitiba

Nascido em Curitiba em 1955, Ducci é atualmente deputado federal e presidente do PSB Paraná. Ele é formado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), com especialização na Universidade de Roma (La Sapienza).

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??