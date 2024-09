Plano de governo de Pimentel promete ‘gestão Greca 3.0’

O candidato Eduardo Pimentel (PSD), vice-prefeito de Curitiba, foi escolhido para dar continuidade à gestão de Rafael Greca (PSD), atual prefeito da capital. Em seu plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral, Pimentel enfatiza os projetos em andamento do atual prefeito.

O candidato conta com apoio do prefeito e também do governador Ratinho Junior nestas eleições.

Pimentel entrou para a política em 2010, quando se filiou ao PSDB e foi candidato a deputado estadual. Não foi eleito, mas foi nomeado pelo então governador Beto Richa (PSDB) para a diretoria agrocomercial das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa). Pimentel também ocupou o cargo de diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e foi subchefe da Casa Civil do governo do Paraná.

Confira o plano de governo na íntegra do candidato Eduardo Pimentel:

Eduardo Pimentel é nascido em Curitiba, formado em Administração, com pós-graduação em Agronegócios e especialização em Cidades Inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Pimentel é neto de Paulo Pimentel, ex-governador do Paraná.

