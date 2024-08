Requião quer estatizar os ônibus de Curitiba: confira o plano de governo

Candidato à Prefeitura de Curitiba de 2024, Roberto Requião (Mobiliza) quer estatizar a frota de ônibus da capital paranaense. O tópico faz parte das propostas do candidato, que também deseja modernizar e ampliar o número de veículos do transporte público com o objetivo de “reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do serviço”.

Enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o plano de governo de Requião não possui grandes surpresas. Entre as propostas apresentadas, o candidato quer fazer novos concursos públicos para as áreas de educação e segurança; construir novos hospitais e garantir atendimento de saúde personalizado para os curitibanos; e implantar novos parques que sirvam de áreas de contenção de enchentes.

Dentro do tema “mobilidade e infraestrutura” Requião também quer revisar o preço da tarifa do transporte coletivo e revitalizar os terminais e pontos de ônibus. Confira o plano de governo na íntegra:

Roberto Requião tem carreira extensa na política de Curitiba e do Paraná. Foi prefeito de Curitiba entre 1986 e 1989. Com 83 anos, tenta se eleger novamente para o cargo. Além disso, o candidato do Mobiliza já foi eleito deputado estadual e senador. Também foi governador do Paraná durante três mandatos (1991, 2003 e 2007). Nas eleições de 2022 fez a quarta tentativa. No entanto, quem venceu foi Ratinho Junior.

