Candidato de Curitiba quer transformar adolescentes em guias turísticos

O candidato à Prefeitura de Curitiba de 2024, Luizão Goulart (Solidariedade) quer criar vagas de trabalho de guias turísticos para adolescentes de baixa renda. No plano de governo enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato afirma que “mulheres, idosos e crianças são prioridades absolutas na disposição de recursos e na escolha de projetos”.

Com propostas voltadas para diversas áreas, Goulart também quer promover mais ações de cultura nos bairros; criar polos de educação integral; implementar o Condomínio do Idoso; e desenvolver os programas Supera Rua Curitiba e o Caminho de Volta, voltados para pessoas em situação de rua.

Além dessas propostas, o plano do candidato prevê a terceirização dos serviços no Zoológico de Curitiba e diminuição da passagem de ônibus para R$ 4.

Leia o plano de governo na íntegra:

Luiz Goularte Alves, mais conhecido como Luizão Goulart, nasceu em Jandaia do Sul. É formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Apesar de ser candidato à Prefeitura de Curitiba pela primeira vez, Luizão foi prefeito de Pinhais, na região metropolitana, durante dois mandados (2008 e 2012). Também já foi deputado federal.

