Candidata propõe tarifa zero de ônibus a médio prazo em Curitiba

A candidata à prefeitura de Curitiba Andrea Caldas (PSOL) propôs em seu plano de governo para a cidade tarifa zero e sustentável a médio prazo. De acordo com a proposta, a tarifa gratuita no sistema de ônibus da cidade poderá ser possível com a reestatização da frota e da gestão do transporte, de modo que o sistema seja realmente público.

Andrea Caldas também propõe uma tarifa mais baixa a curto prazo. Caso seja eleita, a candidata planeja implantar valor fixado mensal de R$ 50 para estudantes e desempregados. O valor seria custeado com a aplicação das sanções às empresas do transporte público que, segundo seu plano, “descumprem parâmetros contratuais e não são devidamente penalizadas”.

Confira o plano de governo de Andrea Caldas (PSOL) na íntegra:

A candidata Andrea Caldas é pedagoga com mestrado e doutorado em Educação pela UFPR. Ela começou sua carreira acadêmica na rede municipal de ensino em Curitiba, em 1988 e, hoje, integra o comitê estadual pela revogação do Novo Ensino Médio.

Foi candidata a deputada federal em 2022, sendo a segunda mais votada pelo PSOL no Paraná. Mesmo assim, não foi eleita para o Congresso Nacional.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!