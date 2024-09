Candidato de Curitiba quer acabar com as multas de trânsito

Acabar com a “indústria da multa” é uma das propostas ousadas do candidato Felipe Bombardelli (PCO) para a prefeitura de Curitiba. O candidato, que tem formação em Ciências da Computação na Universidade Federal do Paraná (UFPR), criou um plano de governo para a capital paranaense com propostas ousadas e polêmicas.

Felipe Bombardelli quer acabar com as multas na cidade. “Os motoristas não devem ser vítimas de uma burocracia estatal que atua de forma mafiosa. As multas se tornaram, na prática, mais um imposto sobre uma parcela da população. Os problemas de trânsito se resolvem com uma maior organização da malha urbana e mais transporte público e não com multas”, defende o candidato, em seu plano de governo.

O candidato do PCO também quer o fim da repressão de camelôs e ambulantes nas ruas, diminuição do IPTU, cancelamento de ‘leis absurdas’ da Câmara Municipal, liberdade de expressão ‘irrestrita’ e estatização de todo o sistema de saúde da cidade.

Confira o plano de governo de Felipe Bombardelli (PCO) na íntegra:

Felipe Bombardelli nasceu em Toledo, interior do Paraná, tem 34 anos, e atua como estudante. É o candidato mais jovem concorrendo ao cargo de prefeito em Curitiba. Seu vice-prefeito Paulo Cesar Costycha tem 53 anos de idade e sua profissão atual é “agente postal”.

